Отдохнувшая в Европе россиянка вернулась на родину с часами и нарвалась на уголовное дело

15 сентября 2025, 11:58

Таможенники задержали россиянку с часами Rolex за 12 млн рублей

Фото: iStock/Miguel Angel Flores

Таможенники в Шереметьево задержали россиянку, прибывшую из Франции, с незадекларированными часами Rolex. Стоимость этого изделия составляет 12 миллионов рублей. Об этом проинформировала Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.