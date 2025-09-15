Отдохнувшая в Европе россиянка вернулась на родину с часами и нарвалась на уголовное дело
Таможенники в Шереметьево задержали россиянку, прибывшую из Франции, с незадекларированными часами Rolex. Стоимость этого изделия составляет 12 миллионов рублей. Об этом проинформировала Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.
Женщина скрыла часы в кармане верхней одежды и прошла через «зеленый» коридор. Таможенники выявили контрабанду во время выборочного контроля с помощью металлодетектора. В ее багаже находилась фирменная коробка и сертификаты на изделие.
Пассажирка рассказала, что часы принадлежат ее супругу-коллекционеру. Она планировала перепродать их в России. Экспертиза показала, что они изготовлены из платины 950 пробы и украшены бриллиантами.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде стратегических материалов, предусматривающее ответственность вплоть до пяти лет тюремного заключения либо штрафа размером до одного миллиона рублей.
Читайте также: