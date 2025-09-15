В Подмосковье нашли 13 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Тринадцать боеприпасов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны, обнаружили на территории трёх округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Опасные находки были сделаны в лесу под Можайском, на органической ферме под Волоколамском и в деревне Микляево Дмитровского округа.
«9 сентября 50-миллиметровую минометную мину времён ВОВ нашёл грибник на опушке леса у деревни Облянищево Можайского округа. 11 сентября жители деревни Микляево тоже нашли 50-миллиметровую миномётную мину. А 12 сентября в ходе земляных работ на органической ферме в волоколамской деревне Чертаново обнаружили сразу 11 боеприпасов: миномётную мину и десять артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.Специалисты уложили боеприпасы в специальные контейнеры, увезли на полигоны и уничтожили там с соблюдением всех правил безопасности.