В Подмосковье нашли 13 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

15 сентября 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Тринадцать боеприпасов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны, обнаружили на территории трёх округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Опасные находки были сделаны в лесу под Можайском, на органической ферме под Волоколамском и в деревне Микляево Дмитровского округа.





«9 сентября 50-миллиметровую минометную мину времён ВОВ нашёл грибник на опушке леса у деревни Облянищево Можайского округа. 11 сентября жители деревни Микляево тоже нашли 50-миллиметровую миномётную мину. А 12 сентября в ходе земляных работ на органической ферме в волоколамской деревне Чертаново обнаружили сразу 11 боеприпасов: миномётную мину и десять артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.