Россиянка на Audi снесла подростка на пешеходном переходе — видео
В Санкт-Петербурге на проспекте Наставников произошло серьёзное ДТП. Женщина, которая управляла автомобилем Audi, сбила несовершеннолетнего подростка. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На кадрах видно, как юноша пытается быстро перебежать проезжую часть дороги. В этот момент на его пути появляется автомобиль, который движется по магистрали. Иномарка совершает наезд на пешехода. Мощный удар отбрасывает тело подростка на несколько метров вперёд.
Школьник получил тяжёлые повреждения, медики экстренно госпитализировали его. Водитель за рулём Audi не успела вовремя среагировать на опасную ситуацию, так как подросток неожиданно выскочил на дорогу прямо перед её автомобилем.
