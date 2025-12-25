Крионист Самыкин высказался о шансах Усольцевых на выживание

25 декабря 2025, 19:39

Aif.ru: Маловероятно, что семья Усольцевых вернется к жизни после замерзания

Фото: iStock/mtv2020

Возвращение к жизни бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых после замерзания в тайге Красноярского края маловероятно. Об этом сообщил специалист по криоконсервации Алексей Самыкин в разговоре с aif.ru.