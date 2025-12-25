Достижения.рф

Крионист Самыкин высказался о шансах Усольцевых на выживание

Aif.ru: Маловероятно, что семья Усольцевых вернется к жизни после замерзания
Фото: iStock/mtv2020

Возвращение к жизни бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых после замерзания в тайге Красноярского края маловероятно. Об этом сообщил специалист по криоконсервации Алексей Самыкин в разговоре с aif.ru.



Эксперт поделился примерами, когда люди оставались живы после кораблекрушений, авиакатастроф и длительного пребывания в ледяной воде или холодной тайге. Он отметил, что в медицине иногда применяется метод гипотермии, при котором в условиях больницы искусственно понижают температуру тела пациента с серьёзными травмами, чтобы замедлить физиологические процессы и получить больше времени для его спасения.

Но в случае с Усольцевыми, которые давно пропали, шансов на их спасение, скорее всего, нет, заключил Самыкин.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0