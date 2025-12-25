«Высажу на заправке»: Таксист вымогал деньги у москвички и довёл её до истерики
В Москве таксист угрожал пассажирке, чтобы получить дополнительные деньги.
Как сообщает издание «NEWS.ru», девушка заранее оплатила поездку до аэропорта Шереметьево через приложение «Яндекс Go», заплатив более двух тысяч рублей. Водитель Александр П. заявил, что сумма слишком мала. Он потребовал у пассажирки чаевые.
Мужчина объяснил это тем, что девушка заказала эконом-тариф, а его автомобиль относится к комфорт-классу. Кроме того, он пожаловался на низкий доход. На протяжении всей поездки таксист повторял угрозы высадить пассажирку на заправке, если она не передаст деньги. Москвичка в итоге выполнила требование.
После окончания поездки пассажирка испытала сильный стресс. Девушка обратилась в поддержку сервиса. Представители «Яндекс Go» выслушали её и отправили промокод в качестве компенсации.
