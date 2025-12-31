Крыша дома обрушилась из-за снега на Кубани: есть погибшие

31 декабря 2025, 16:13

Оперштаб: Крыша дома обрушилась из-за снега в Белореченске, погибла девушка

Фото: istockphoto/aoldman

В Белореченске из‑за сильного снегопада обрушилась крыша, есть погибшая и пострадавший. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.