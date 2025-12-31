Крыша дома обрушилась из-за снега на Кубани: есть погибшие
В Белореченске из‑за сильного снегопада обрушилась крыша, есть погибшая и пострадавший. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
По данным ведомства, в Белореченском районе под тяжестью снега рухнули кровли двух жилых домов. В переулке Фестивальном в Белореченске и на улице Школьной в поселке Степном. В результате происшествия погибла 22‑летняя девушка. Еще один человек получил травмы, его доставили в центральную районную больницу.
В Степном повредило крышу двухэтажного многоквартирного дома. Жильцы не пострадали, их временно разместили в пункте временного размещения.
К устранению последствий привлекли 32 специалистов и 11 единиц техники.
