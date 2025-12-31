В США пациент убил охранницу, пытаясь сбежать из больницы в Рождество
В американском штате Миннесота пациент расправился с охранницей, пытаясь сбежать из больницы в Рождество. Об этом пишет газета The New York Post.
Инцидент произошел вечером 25 декабря в городе Уайоминг. 35-летний Джонатан Уинч находился под медицинским наблюдением в отделении неотложной помощи в местном медучреждении.
При выходе из здания он внезапно напал на 43-летнюю сотрудницу службы безопасности Андреа Меррелл, повалил ее на землю и нанес множество ударов. Пострадавшую обнаружили без сознания. Спустя два дня она скончалась от полученных травм.
После нападения мужчина попытался угнать служебный автомобиль, а затем вскочил на капот машины прибывших полицейских. Его смогли задержать только с применением электрошокера.
Американцу предъявили обвинение в убийстве второй степени. Суд назначил ему психиатрическую экспертизу.
