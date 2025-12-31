Достижения.рф

На подземной парковке в Москве взорвалась машина

Фото: iStock/RamonCast

На втором этаже подземной парковки на Полярной улице в Москве взорвался автомобиль. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на источник.



По его данным, детонация привела к возгоранию салона машины. Огонь распространился на три квадратных метра. Вскоре его потушила автоматическая система пожаротушения до прибытия сотрудников МЧС.

Место происшествия оцеплено, на месте работают полиция, пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.

В настоящее время причина и обстоятельства происшествия выясняется. Правоохранители также устанавливают личность владельца автомобиля.

Лидия Пономарева

