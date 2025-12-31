На Камчатке украли почти миллиард рублей
МВД России сообщило о раскрытии крупной мошеннической схемы, связанной с хищением бюджетных средств, предназначенных для развития Камчатского края. Сумма ущерба составила 930 миллионов рублей.
Как пишут «Аргументы недели», сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональными правоохранительными органами провели расследование и установили факты хищения денег в период с 2022 по 2023 годы. Главным фигурантом дела является генеральный директор петербургской строительной компании и его сообщники.
По данным следствия, злоумышленники использовали схему фиктивного исполнения контрактов, завышая объемы выполненных работ и незаконно присваивая бюджетные средства.
Например, при строительстве туристического курорта подписали сделку на подключение объектов к электросети стоимостью 684 млн рублей, однако фактически выполненные работы оценивались лишь в 2,4 млн рублей. Остальные деньги исчезли путем перевода на счета аффилированных компаний.
Также установили, что обвиняемые получали банковские гарантии, представляя поддельные документы о якобы исполненных контрактах. Банки понесли значительные убытки, выплатив компенсации за несуществующие обязательства.
Кроме того, выяснилось, что часть денежных средств, выделенных федеральным бюджетом на реконструкцию котельной в городе Елизово, также оказалась присвоенной. Несмотря на получение аванса в размере 250 млн рублей, строительные работы так и не начались.
Для возмещения ущерба следственные органы приняли меры по обеспечению иска, включая арест имущества обвиняемых на общую сумму 300 млн рублей. Уголовные дела возбудили по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
