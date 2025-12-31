На Камчатке украли почти миллиард рублей

31 декабря 2025, 16:04

На Камчатке украли 930 млн руб бюджетных средств

Фото: istockphoto/Dzurag

МВД России сообщило о раскрытии крупной мошеннической схемы, связанной с хищением бюджетных средств, предназначенных для развития Камчатского края. Сумма ущерба составила 930 миллионов рублей.