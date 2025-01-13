Крыша и шпиль военного госпиталя в Туле практически полностью уничтожены огнём

Фото: РИА Новости/Алексей Пиратов
Крыша и шпиль военного госпиталя в Туле практически полностью уничтожены охватившим здание огнём. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также сообщается, что огонь перекинулся с третьего этажа на второй. Тушение осложняют деревянные перекрытия в здании.
Отмечается, что огонь уже охватил свыше тысячи квадратных метров. Пожарным приходится выбивать стёкла и доставать пластиковые предметы.
Из-за пожара пришлось перекрыть близлежащие улицы, в результате чего в Туле образовались девятибалльные пробки.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на последнем этаже военного госпиталя, относящегося к 39-му Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Из здания экстренно эвакуировали сотрудников и пациентов. Последних разместили в других больницах города. О пострадавших не сообщалось.
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Отмечается, что огонь уже охватил свыше тысячи квадратных метров. Пожарным приходится выбивать стёкла и доставать пластиковые предметы.
Из-за пожара пришлось перекрыть близлежащие улицы, в результате чего в Туле образовались девятибалльные пробки.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на последнем этаже военного госпиталя, относящегося к 39-му Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Из здания экстренно эвакуировали сотрудников и пациентов. Последних разместили в других больницах города. О пострадавших не сообщалось.
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Анастасия Чинкова