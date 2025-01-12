В Химках горит помещение по производству и хранению плёнки

Видео: МЧС России (mchs.gov.ru)
В подмосковных Химках вспыхнул пожар в помещении по производству и хранению плёнки. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 1,2 тысяч квадратных метров.
К тушению возгорания привлечен 81 специалист и 27 единиц техники МЧС РФ.
По данным прокуратуры Москвы сообщение о возгорании в помещении здания по производству полимерных материалов и переработке пластика поступило в 13:20. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее сообщалось, что число жертв от масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 16.
Читайте также:
Bloomberg выдвинуло новую причину разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе
Пациент инфекционной больницы в Москве покурил в постели и не выжил
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
К тушению возгорания привлечен 81 специалист и 27 единиц техники МЧС РФ.
По данным прокуратуры Москвы сообщение о возгорании в помещении здания по производству полимерных материалов и переработке пластика поступило в 13:20. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее сообщалось, что число жертв от масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 16.
Читайте также:
Bloomberg выдвинуло новую причину разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе
Пациент инфекционной больницы в Москве покурил в постели и не выжил
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
Анастасия Чинкова