В Туле горит здание военного госпиталя

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Здание военного госпиталя загорелось в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что лечебное учреждение относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
Огонь охватил верхний, третий, этаж здания. В настоящее время проводится эвакуация находящихся внутри пациентов и сотрудников.
На опубликованных кадрах виден густой чёрный дым, поднимающийся из окон здания. Также отчётливо видно пламя.
Также, судя по видеозаписям из Telegram-каналов, на место уже прибыла пожарная машина МЧС России.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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Огонь охватил верхний, третий, этаж здания. В настоящее время проводится эвакуация находящихся внутри пациентов и сотрудников.
На опубликованных кадрах виден густой чёрный дым, поднимающийся из окон здания. Также отчётливо видно пламя.
Также, судя по видеозаписям из Telegram-каналов, на место уже прибыла пожарная машина МЧС России.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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Анастасия Чинкова