Кровля военного госпиталя в Туле частично обрушилась из-за пожара

Фото: РИА Новости/Алексей Пиратов
В Туле кровля горящего военного госпиталя частично обрушилась, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что огонь распространился на третий — верхний этаж медучреждения.
В госпитале находились военнослужащие срочной службы, сообщали региональные власти. Погибших или пострадавших нет, эвакуированы 57 человек.
Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.
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В госпитале находились военнослужащие срочной службы, сообщали региональные власти. Погибших или пострадавших нет, эвакуированы 57 человек.
Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.
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Анастасия Ларина