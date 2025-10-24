Автобус сбил нескольких пешеходов в российском городе
В Воронеже автобус сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.
Авария произошла днем пятницы, 24 октября в 15:45, возле дома №121 на Ленинском проспекте. Водитель общественного транспорта марки «ПАЗ Вектор Некст» не уступил дорогу двум женщинам и мужчине, которые переходили ее по «зебре». В результате всех пострадавших госпитализировали. Информация о характере их травм и общем состоянии не приводится.
В ведомстве отметили, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.
