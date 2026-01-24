«Крысиные бега»: в Красноярске задержали мужчину за кражу сыра для уличной продажи
В Красноярске задержали мужчину, который похищал сыр из магазина для последующей продажи на улице. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
Отмечается, что инцидент произошёл в ноябре прошлого года.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение от работницы одного из супермаркетов, расположенного в Центральном районе краевой столицы. Она сообщила, что посетитель взял сыр с прилавка и скрылся, не рассчитавшись. Женщина это заметила и пыталась его остановить, однако злоумышленник сбежал», — говорится в официальном сообщении.
Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражу четырёх банок кофе, которые он также продавал прохожим на улице. По факту нынешнего преступления возбудили уголовное дело.