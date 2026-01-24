Волонтёр озвучила планы по поиску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых
Зоны дальнейших поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в Красноярском крае, определят весной с учетом новых данных, собранных в зимний период. Об этом РИА Новости сообщила представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетний ребенок — исчезла 28 сентября 2025 года во время туристического похода в районе поселка Кутурчин. Информацию о пропаже официально подтвердили МВД по Красноярскому краю 2 октября. Активная фаза поисков продолжалась до 12 октября, после чего операции перешли в формат точечных мероприятий с участием профессиональных спасателей и аттестованных специалистов.
По словам Чооду, после возобновления активных поисков весной специалисты будут опираться на сведения, которые удастся получить в зимний период. Спасатели продолжают выезжать в предполагаемый район исчезновения семьи, а также анализируют информацию, поступающую от правоохранительных органов, следственных структур и региональных экстренных служб.
Ранее сообщалось, что активные поисковые работы могут возобновить только при улучшении погодных условий. Планируется задействовать беспилотные летательные аппараты для обследования труднодоступных территорий.
По факту безвестного исчезновения семьи следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. При этом, как отмечают в СК, основной рабочей версией остается несчастный случай.
В региональном отделении «ЛизаАлерт» назвали поиски семьи Усольцевых самыми масштабными и сложными за всю историю Красноярского края. По сведениям Среднесибирского УГМС, устойчивый сход снежного покрова в районе Кутурчин ожидается ориентировочно в мае, что позволит значительно расширить зону поисковых работ.
