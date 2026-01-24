Волонтёр озвучила планы по поиску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

24 января 2026, 07:40

Волонтёр Чооду: поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае возобновятся весной

Фото: iStock/Chalabala

Зоны дальнейших поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в Красноярском крае, определят весной с учетом новых данных, собранных в зимний период. Об этом РИА Новости сообщила представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.