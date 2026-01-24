Появились подробности расследования дела о домогательствах Хулио Иглесиаса

24 января 2026, 08:31

RTVE: прокуратура Испании закрыла расследование о домогательствах Хулио Иглесиаса

Хулио Иглесиас (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Испанская прокуратура прекратила предварительное разбирательство по жалобе против певца Хулио Иглесиаса о предполагаемых сексуальных домогательствах и насилии, признав отсутствие юрисдикции для расследования указанных фактов. Об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания RTVE.