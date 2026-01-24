Появились подробности расследования дела о домогательствах Хулио Иглесиаса
Испанская прокуратура прекратила предварительное разбирательство по жалобе против певца Хулио Иглесиаса о предполагаемых сексуальных домогательствах и насилии, признав отсутствие юрисдикции для расследования указанных фактов. Об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания RTVE.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что две женщины заявили о неподобающем поведении со стороны артиста в период их работы в его резиденциях. По утверждениям заявительниц, предполагаемые инциденты произошли в 2021 году в особняках Иглесиаса, расположенных в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна из женщин работала домработницей, другая — физиотерапевтом.
Как передает издание, прокуратура при Национальной судебной палате Испании после опроса обеих бывших сотрудниц пришла к выводу, что испанские судебные органы не уполномочены продолжать допроцессуальную проверку. В случае её продолжения под рассмотрение могли бы подпасть такие возможные составы преступлений, как торговля людьми, сексуальное насилие, нанесение побоев, оскорбления и нарушения трудового законодательства.
В обосновании решения указано, что все предполагаемые противоправные действия, согласно материалам жалобы, произошли за пределами Испании, а участники дела не являются резидентами страны.
82-летний Хулио Иглесиас считается одним из самых коммерчески успешных исполнителей испаноязычной сцены. По официальным сведениям, у артиста восемь детей.
