Крокодил-людоед утащил под воду и растерзал рыбачку, оставив без матери 15 детей

16 июня 2025, 01:50

В Уганде крокодил-людоед утащил под воду и растерзал многодетную рыбачку

Фото: iStock/Jan Kostelnik

В Уганде крокодил-людоед растерзал на части многодетную рыбачку. Погибшая 48-летняя Стелла Беатрис Кокой имела 15 детей, которые остались без матери после ужасного происшествия, сообщает издание Nile Post.