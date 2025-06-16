Крокодил-людоед утащил под воду и растерзал рыбачку, оставив без матери 15 детей
В Уганде крокодил-людоед растерзал на части многодетную рыбачку. Погибшая 48-летняя Стелла Беатрис Кокой имела 15 детей, которые остались без матери после ужасного происшествия, сообщает издание Nile Post.
Стелла Беатрис Кокой была атакована хищником во время рыбалки на берегу реки в деревне Аарапу округа Серере. По свидетельствам очевидцев, крокодил мгновенно утащил женщину под воду, где позже разорвал женщину на части. Поиски тела погибшей с привлечением местных жителей, полиции и дрона продолжались двое суток, пока останки не были обнаружены в зарослях папируса в заболоченной части реки.
Как заявил офицер полиции Пол Илукор, трагедия оставила сиротами 15 детей женщины. Власти призвали население избегать приближения к воде, особенно в ночное время, предупредив, что крокодил-людоед представляет постоянную угрозу.
Отмечается, что в этом районе ранее не фиксировали смертельных нападений на людей, хотя крокодилы нападали на домашний скот.
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