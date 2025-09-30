Достижения.рф

Крокодил напал на мужчину в Малайзии на глазах брата

Sarawak Tribune: В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах брата
Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах брата. Об этом пишет Sarawak Tribune.



В материале говорится, что инцидент произошёл в субботу, 27 сентября, когда 21-летний Джеффри Мейсинг Вин купался с родственником в притоке реки.

Последний попытался его спасти, но безрезультатно.

После исчезновения мужчины началась поисково-спасательная операция с участием полиции, сил гражданской обороны, сотрудников местной лесозаготовительной фирмы и жителей ближайших деревень. Останков пока не обнаружили.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0