Крокодил напал на мужчину в Малайзии на глазах брата

30 сентября 2025, 21:30

Sarawak Tribune: В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах брата

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах брата. Об этом пишет Sarawak Tribune.