Женщина не поверила ясновидящей и лишилась части головы
Жительница Англии лишилась части черепа после падения, не поверив в предсказание. Об этом сообщает LADBible.
В апреле прошлого года Хана Ропер из Сток-он-Трента обратилась к ясновидящей. Та сказала ей быть осторожной, если она когда-либо окажется в Фентоне, и особенно «следить за тем, как она пьет».
Спустя какое-то время женщина поехала в этот город вместе с другом. После бутылки розового вина она внезапно потеряла равновесие и свалилась с лестницы в подвал, перепутав ее с дверью в туалет.
Пострадавшая оказалась в больнице с кровоизлиянием в мозг. Врачи боролись за ее жизнь три часа. Им пришлось удалить часть левой стороны черепа, чтобы снизить давление и уменьшить отек. Пять месяцев пациентка носила защитный шлем, а в апреле этого года ее ждала еще одна операция.
«Теперь у меня на всю жизнь будет металлическая пластина в голове», — поделилась британка.Она отметила, что избежала необратимых повреждений мозга, но травма вызвала непреходящую усталость, головокружение и гормональный дисбаланс. Женщина считает, что инцидент совпал с предсказанием, которое она изначально проигнорировала.