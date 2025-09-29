Женщина не поверила ясновидящей и лишилась части головы

29 сентября 2025, 14:55

LADBible: британка не поверила ясновидящей и лишилась части головы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница Англии лишилась части черепа после падения, не поверив в предсказание. Об этом сообщает LADBible.





В апреле прошлого года Хана Ропер из Сток-он-Трента обратилась к ясновидящей. Та сказала ей быть осторожной, если она когда-либо окажется в Фентоне, и особенно «следить за тем, как она пьет».



Спустя какое-то время женщина поехала в этот город вместе с другом. После бутылки розового вина она внезапно потеряла равновесие и свалилась с лестницы в подвал, перепутав ее с дверью в туалет.



Пострадавшая оказалась в больнице с кровоизлиянием в мозг. Врачи боролись за ее жизнь три часа. Им пришлось удалить часть левой стороны черепа, чтобы снизить давление и уменьшить отек. Пять месяцев пациентка носила защитный шлем, а в апреле этого года ее ждала еще одна операция.

«Теперь у меня на всю жизнь будет металлическая пластина в голове», — поделилась британка.