Крокодил напал на нырявшего с аквалангом пенсионера
У берегов острова Косумель в Мексике крокодил напал на нырявшего с аквалангом 72-летнего американца. Об этом информирует My Northwest.
Эрик Григер спокойно плавал, когда внезапно рептилия устремилась к нему. Вскоре крокодил схватил его за правую руку. Второй рукой Григер пытался отбиться от хищника, нанося удары по голове и пиная его в живот.
Однако рептилия перевернулась в воде и начала топить свою жертву, утягивая её на дно Карибского моря. В какой-то момент крокодил разжал челюсти и отпустил мужчину.
Отдыхающие на пляже поспешили на помощь и вытащили пострадавшего из воды. Чтобы предотвратить потерю крови, им пришлось наложить жгут. Благодаря своевременной помощи, удалось спасти не только руку, но и жизнь Эрика. В больнице врачи выяснили, что крокодил перекусил артерию и все сухожилия, но кости и два основных нерва остались невредимыми.
