Россиянка пострадала из-за взрыва розжига в собственном мангале
Жительница Читы пострадала при розжиге мангала — вместо приготовления шашлыков она получила ожоги рук и лица. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Женщина заметила, что угли погасли, хотя она уже обработала их средством для розжига. Она решила добавить жидкость ещё раз, но в этот момент бутылка взорвалась у неё в руках.
Часть вещества оказалась на ней, часть попала в мангал. Огонь мгновенно вспыхнул и перекинулся на тело, загорелась нога. Женщина успела броситься в мокрую траву и сбить пламя — это действие спасло ей жизнь. По её версии, внутри ёмкости скопились пары розжига, которые воспламенились от высокой температуры углей.
Накануне в Москве мужчина разнёс кирпичом машину бывшей возлюбленной. Причиной такого поступка стала ревность.
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