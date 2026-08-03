03 августа 2026, 12:45

NYP: В США крокодил оторвал руку девушке и оставил следы зубов на костях

Фото: istockphoto/AppleZoomZoom

Во Флориде расследуют обстоятельства гибели 31-летней Бриттани Кларк, на которую 28 июня напал аллигатор во время купания в реке Эконлокхатчи. Трагедия разыгралась на территории государственного леса Литтл-Биг-Экон, где девушка отдыхала с бойфрендом Ченсом Эллисоном и подругой Джейден Эрнандес, пишет New York Post.