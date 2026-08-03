Крокодил оторвал руку девушке
Во Флориде расследуют обстоятельства гибели 31-летней Бриттани Кларк, на которую 28 июня напал аллигатор во время купания в реке Эконлокхатчи. Трагедия разыгралась на территории государственного леса Литтл-Биг-Экон, где девушка отдыхала с бойфрендом Ченсом Эллисоном и подругой Джейден Эрнандес, пишет New York Post.
По данным вскрытия, хищник нанес жертве множественные травмы, несовместимые с жизнью: у пострадавшей зафиксировали практически полную ампутацию левой руки в районе плеча и правого предплечья. Кроме того, судмедэксперты обнаружили следы зубов рептилии на левой ключице, лопатке и передней части руки.
Спутник погибшей рассказал, что четырехметровый аллигатор появился внезапно, когда компания стояла по пояс в воде. Мужчина пытался отбить девушку из пасти, но его усилия оказались тщетными. Ожидая прибытия спасателей, Кларк, теряя сознание от кровопотери, успела попросить возлюбленного позаботиться об их немецкой овчарке по кличке Хоки, которая находилась с ними в походе. Эти слова стали одними из последних в ее жизни.
Позднее охотники отстрелили крупного аллигатора, которого обнаружили неподалеку от места происшествия. При помощи ДНК-экспертизы подтвердили, что именно этот хищник совершил нападение на женщину.
Читайте также: