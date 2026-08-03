В России у пассажира из Вьетнама изъяли чучело сиамского крокодила

03 августа 2026, 11:42

Таможенники Новосибирска изъяли чучело сиамского крокодила у пассажира

Фото: пресс-служба новосибирской таможни

При проведении выборочного досмотра в «зелёном» коридоре международного аэропорта Новосибирска сотрудники таможни задержали 36-летнего гражданина России, прибывшего рейсом из Вьетнама. Об этом стало известно 3 августа.