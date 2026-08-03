В России у пассажира из Вьетнама изъяли чучело сиамского крокодила
При проведении выборочного досмотра в «зелёном» коридоре международного аэропорта Новосибирска сотрудники таможни задержали 36-летнего гражданина России, прибывшего рейсом из Вьетнама. Об этом стало известно 3 августа.
В его ручной клади с помощью рентген-оборудования обнаружили чучело рептилии весом около 400 граммов. Мужчина пояснил, что приобрёл сувенир в одном из магазинов Нячанга и не знал о необходимости его декларирования, а также о требуемых разрешительных документах.
Проведённая экспертиза установила, что изъятое чучело принадлежит сиамскому крокодилу — виду, занесённому в перечень СИТЕС. Перемещение подобных изделий через границу допускается только при условии подачи пассажирской таможенной декларации и наличия официального разрешения уполномоченных органов.
В отношении путешественника возбудили два административных дела — по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение установленных запретов и ограничений). Нарушителю грозит крупный штраф, а также конфискация контрабандного товара.
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