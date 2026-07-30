Крокодил утащил на глубину купавшегося в реке мужчину
В Индии гребнистый крокодил напал на 52-летнего Харихара Джена, когда тот купался в реке Кхарасрота. Об этом сообщает издание Ommcom News.
Хищник утащил мужчину на глубину, его останки до сих пор не нашли. Это уже второй случай нападения крокодила в этом водоеме с начала года. В апреле хищник набросился на 47-летнего Пратапа Маллика — мужчина выжил, но получил серьезные раны на руке, шее и спине. Представители лесного департамента призвали местных жителей не купаться и не заходить в реку.
Гребнистые крокодилы — самые крупные из ныне живущих. Самцы могут достигать семи метров в длину и весить более тонны. Представители этого вида могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Они также отличаются крайне агрессивным поведением и считаются наиболее опасными для людей.
Ранее сообщалось, что в США аллигатор откусил руку 11-летнему мальчику во время семейной рыбалки.
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