Крокодил утащил на глубину купавшегося в реке мужчину

30 июля 2026, 10:54

В Индии крокодил утащил 52-летнего мужчину на глубину реки

Фото: iStock/Carl Jani

В Индии гребнистый крокодил напал на 52-летнего Харихара Джена, когда тот купался в реке Кхарасрота. Об этом сообщает издание Ommcom News.