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Крокодил утащил на глубину купавшегося в реке мужчину

В Индии крокодил утащил 52-летнего мужчину на глубину реки
Фото: iStock/Carl Jani

В Индии гребнистый крокодил напал на 52-летнего Харихара Джена, когда тот купался в реке Кхарасрота. Об этом сообщает издание Ommcom News.



Хищник утащил мужчину на глубину, его останки до сих пор не нашли. Это уже второй случай нападения крокодила в этом водоеме с начала года. В апреле хищник набросился на 47-летнего Пратапа Маллика — мужчина выжил, но получил серьезные раны на руке, шее и спине. Представители лесного департамента призвали местных жителей не купаться и не заходить в реку.

Гребнистые крокодилы — самые крупные из ныне живущих. Самцы могут достигать семи метров в длину и весить более тонны. Представители этого вида могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Они также отличаются крайне агрессивным поведением и считаются наиболее опасными для людей.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор откусил руку 11-летнему мальчику во время семейной рыбалки.

Лидия Пономарева

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