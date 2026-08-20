Достижения.рф

Столкновение крокодила и домашних собак попало на видео

В Индии собаки пытались прогнать крокодила со двора
Фото: iStock/phototrip

Крокодил пробрался во двор жилого дома в индийском городе Кхандепара. Об этом сообщает телеканал India TV News.



Хищника заметили домашние собаки, которые мгновенно набросились на него с лаем, пытаясь прогнать. Столкновение животных попало на видео.

На появившихся в Сети кадрах видно, что крокодил никак не реагирует на собак и направляется прямо к сидевшему на стуле мужчине. Испугавшись, тот спешно забегает в здание. Позже на место прибыли профессиональные ловцы рептилий, которые поймали хищника и вывезли его с территории. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта крокодил напал на мужчину, отдыхавшего на пляже перед отелем, и утащил его в море.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0