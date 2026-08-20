Столкновение крокодила и домашних собак попало на видео
Крокодил пробрался во двор жилого дома в индийском городе Кхандепара. Об этом сообщает телеканал India TV News.
Хищника заметили домашние собаки, которые мгновенно набросились на него с лаем, пытаясь прогнать. Столкновение животных попало на видео.
На появившихся в Сети кадрах видно, что крокодил никак не реагирует на собак и направляется прямо к сидевшему на стуле мужчине. Испугавшись, тот спешно забегает в здание. Позже на место прибыли профессиональные ловцы рептилий, которые поймали хищника и вывезли его с территории. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта крокодил напал на мужчину, отдыхавшего на пляже перед отелем, и утащил его в море.
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