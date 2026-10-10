Крокодил растерзал отставного полицейского на глазах у его сына

10 октября 2026, 10:02

В Индии крокодил утащил в реку пожилого фермера и растерзал его на глазах у сына

Фото: iStock/AppleZoomZoom

Отставной полицейский стал жертвой крокодила в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает издание Gujarat Samachar.