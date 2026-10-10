Крокодил растерзал отставного полицейского на глазах у его сына
Отставной полицейский стал жертвой крокодила в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает издание Gujarat Samachar.
Трагедия произошла в четверг, 8 октября, недалеко от деревни Палди в районе Вагходия. Погибшим оказался 61-летний Нареш Пирубхай Бхалия, которому принадлежали сельхозугодья возле реки Вишмвамитри.
По словам местных жителей, их односельчанин пошел к реке, чтобы набрать воды. Емкость выскользнула у него из рук, и мужчина зашел в воду, чтобы достать ее. В этот момент его схватил огромный крокодил и утащил на глубину. Сын фермера находился рядом и попытался спасти отца, но не смог. Хищник плавал по реке, держа добычу в пасти, а затем скрылся в прибрежных зарослях.
На место прибыли сотрудники полиции и департамента лесного хозяйства. Им понадобился час, чтобы вырубить заросли и добраться до мужчины, но спасти его было уже невозможно. При этом рядом находились еще несколько крокодилов.
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