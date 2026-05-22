Крокодил утащил мужчину с похорон тёщи
В Индии крокодил утащил мужчину в реку во время похорон его тёщи. Об этом сообщает The Times of India.
30-летний Дипак Шарма, житель Грейтер-Нойды, приехал на похороны своей тёщи Урмилы Деви вместе с женой и дочерью. Пока на берегу реки Гхагхара люди готовились к кремации, мужчина подошёл к воде, чтобы помыть руки.
Когда он наклонился, из реки внезапно вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил в воду. Местные жители попытались спасти Дипака, но рептилия быстро скрылась. Полиция немедленно начала поисковую операцию.
Тело Дипака Шармы нашли на следующее утро на некотором расстоянии от места нападения — у понтонного моста. Государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации (SDRF) извлекла погибшего из воды.
