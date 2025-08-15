Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи
Житель Индонезии стал жертвой крокодила во время купания в реке. Об этом сообщает Daily Mail.
Несчастный случай произошёл, когда 53-летний мужчина отдыхал с семьёй на берегу реки Булет в Южном Сулавеси. Внезапно из воды вынырнула рептилия и атаковала его, вцепившись зубами в ногу. Мужчина закричал и попытался вырваться, но крокодил потащил его вглубь реки.
Услышав крики, местные жители бросились на помощь, но пострадавший уже скрылся под водой, прежде чем они успели добраться до него. Спасатели, прибывшие на место происшествия, заметили крокодила, плывущего по мутной воде с телом жертвы.
Жители деревни соорудили ловушку, чтобы выманить хищника и извлечь тело погибшего, отбиваясь от него камнями. В итоге им удалось это сделать, и останки были переданы родственникам для погребения.
По словам местных жителей, это событие стало для них неожиданностью, так как река, которую они часто использовали для купания и стирки белья, раньше не ассоциировалась с крокодилами.
Читайте также: