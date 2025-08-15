Суд приговорил экс-директора парка «Патриот» Ахмедова к пяти годам
Одинцовский горсуд приговорил бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам заключения в колонии общего режима, передает РБК.
Он был лишен государственных наград и права занимать руководящие посты в течение двух лет. Кроме того, суд постановил, что осуждённый должен выплатить компенсацию в размере 18,717 млн рублей Минобороны и 7,180 млн рублей парку «Патриот».
Вячеслав Ахмедов был привлечён к ответственности по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог). За совершение этих преступлений обвиняемому грозило наказание в виде штрафа, а также лишения свободы на срок до десяти лет и до двух лет соответственно.
В своем последнем слове Вячеслав Ахмедов признал свою вину и попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
