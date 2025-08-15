В Нижегородской области сексуальный маньяк убил и надругался над незнакомкой

15 августа 2025, 15:43

СК: В Нижегородской области мужчина убил и надругался над незнакомкой

Фото: iStock/Olga Evtushkova

В Дзержинске Нижегородской области раскрыли сексуального маньяка, напавшего в лесу на незнакомку с молотком. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.