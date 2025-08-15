Достижения.рф

В Нижегородской области сексуальный маньяк убил и надругался над незнакомкой

Фото: iStock/Olga Evtushkova

В Дзержинске Нижегородской области раскрыли сексуального маньяка, напавшего в лесу на незнакомку с молотком. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.



По словам преступника, он нанес жертве несколько ударов молотком по голове, сдавил шею и изнасиловал. После этого маньяк украл у женщины деньги и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался мужчина 40 лет, проживающий в Дзержинске. В настоящее время решается вопрос о его задержании.

Жертвой преступника стала Наталья Анисимова, работавшая тренером в фитнес-клубе. Ее тело было обнаружено без признаков жизни в дубовой роще.

Екатерина Коршунова

