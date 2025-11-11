Крокодила держат в живодерских условиях в редакции обнинской телекомпании
В редакции обнинской телекомпании крокодил содержится в неприемлемых условиях. Рептилия обитает в маленькой клетке с грязной водой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, аллигатор обитает в самодельном вольере размером около 4 квадратных метров, где отсутствуют фильтры, ультрафиолетовые лампы и обогрев. Аллигатор не может свободно передвигаться. Уточняется, что люди обратились с жалобой в Росприроднадзор, чтобы спасти рептилию.
Экзотическое животное появилось в собственности генерального директора медиахолдинга Альберта Айрапетяна. Он рассказал, что для него аллигатор стал не только талисманом, но и домашним питомцем.
