Достижения.рф

Российская туристка умерла в турецкой Аланье

NTV: россиянка умерла в гостинице в Аланье
Фото: iStock/Motortion

Гражданка России умерла в гостинице в турецком курортном городе Аланья. Об этом сообщает NTV.



63-летняя Наталья Б. отправилась в отпуск одна. Долгое время она не покидала свой номер, что насторожило сотрудников отеля. Войдя в комнату, они обнаружили россиянку без признаков жизни. Медики подтвердили её смерть.

Тело женщины отправлено в морг. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что российская туристка скончалась на одном из пляжей курортного города Аланья в Турции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0