Российская туристка умерла в турецкой Аланье
NTV: россиянка умерла в гостинице в Аланье
Гражданка России умерла в гостинице в турецком курортном городе Аланья. Об этом сообщает NTV.
63-летняя Наталья Б. отправилась в отпуск одна. Долгое время она не покидала свой номер, что насторожило сотрудников отеля. Войдя в комнату, они обнаружили россиянку без признаков жизни. Медики подтвердили её смерть.
Тело женщины отправлено в морг. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что российская туристка скончалась на одном из пляжей курортного города Аланья в Турции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
