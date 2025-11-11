Достижения.рф

Житель Липецка получил сильные ожоги после взрыва скороварки на кухне

Фото: iStock/gorodenkoff

В ожоговом центре Липецка борются за жизнь 50-летнего мужчины, получившего серьезные ожоги из-за неправильного использования скороварки. Об этом сообщает издание GOROD48.



По словам заведующего ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Ильи Копылова, россиянин получил травмы из-за взрыва скороварки. Местного жителя доставили в больницу с ожогами третьей степени.

Уточняется, что тело пострадавшего ошпарило супом. В медицинском учреждении ему оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что жительница Липецкой области поскользнулась на котенке и получила ожоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0