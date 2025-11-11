Стало известно число военных, находившихся на борту упавшего в Грузии самолета
Минобороны Турции: на борту разбившегося в Грузии самолета были 20 человек
На борту упавшего в Грузии военного самолета С-130 было 20 человек. Об этом сообщило министерство обороны Турции.
В муниципалитете Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, потерпел крушение турецкий военный самолет C-130, который выполнял рейс из Азербайджана. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту нарушения правил безопасности полетов.
Спасательные работы продолжаются. Ведомство пока не предоставило информацию о причинах катастрофы.
