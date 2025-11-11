Стало известно число военных, находившихся на борту упавшего в Грузии самолета

11 ноября 2025, 18:42

Минобороны Турции: на борту разбившегося в Грузии самолета были 20 человек

Фото: iStock/Vital Hil

На борту упавшего в Грузии военного самолета С-130 было 20 человек. Об этом сообщило министерство обороны Турции.