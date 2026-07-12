Россиянка сломала позвонок после того, как «спокойная» лошадь сбросила её в клубе
В Нижнем Новгороде 24-летняя россиянка получила перелом позвонка во время прогулки на лошади в клубе «Добрый конь». Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Перед заездом сотрудники провели инструктаж, выдали шлемы и усадили девушек на лошадей. Одна из работниц обработала животных спреем от комаров. После третьего пшика конь сбросил наездницу — она упала и ударилась головой, лицом, бедром и предплечьем. При этом ей заранее сказали, что лошадь спокойная.
После падения сотрудники обработали рану и сделали скидку 600 рублей. На следующий день боли усилились, и потерпевшая пошла в больницу. МРТ выявило перелом позвонка со смещением фрагмента, который давит на спинной мозг. Девушке могут назначить операцию.
Позже директор клуба пообещала возместить стоимость МРТ, но через четыре дня передумала и направила россиянку к юристам. В организации заявили, что на камерах видно, как клиентка уходит в хорошем настроении, но видео ей не предоставили. Управляющая пригрозила подать заявление о вымогательстве. Потерпевшая обратилась в полицию и готовит иск в суд.
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