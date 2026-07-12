Стала известна причина кровавого укуса москвича за половой орган
Стало известно, почему москвичка во время интимной близости откусила мужу часть полового органа. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной послужил эротический сон, который женщина сочла доказательством измены.
В телефоне 41-летнего мужа гражданка нашла переписку с незнакомкой. Та описывала сновидение, в котором во время командировки они занимаются сексом на пляже и «он» оказывается «внутри».
Жена не стала выяснять, правда это или фантазия. Она уехала на дачу, два дня пила, обдумывала месть и точила зубы напильником. Её цель — чтобы «он» больше никогда ни у кого не «оказался внутри». Во время интима она укусила мужа, и откушенная часть позднее оказалась в стакане с физраствором.
Суд приговорил женщину к пяти годам колонии-поселения. Потерпевший отрицает измену и теперь один воспитывает семилетнего сына. Хирурги пришили орган, но эрекцию восстановить не удалось, и новую партнёршу он ещё не нашёл.
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