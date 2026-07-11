Кровавая банда нулевых услышала приговор в Москве 15 лет назад
В 2011 году Московский окружной военный суд завершил рассмотрение громкого уголовного дела о деятельности экстремистского объединения, входившего в запрещенную в России организацию. На скамье подсудимых оказались 13 человек, которых признали виновными в 27 убийствах и более чем 50 нападениях, совершенных в 2007-2008 годах на территории столицы и области.
Как установило следствие, ядро группировки сформировалось из числа активистов московской ячейки экстремистов, пишет «Газета.Ru». После внутреннего раскола организации, часть ее членов во главе с Максимом Базылевым (кличка Адольф) перешла от уличной агитации к так называемым «акциям прямого действия» — систематическим нападениям на лиц неславянской внешности. Непосредственным руководителем боевой группы выступил 27-летний системный администратор Лев Молотков*.
Согласно материалам дела, преступления совершались с особой жестокостью. Жертвами нацистов становились люди разных национальностей, отбор проводился по внешним признакам. В ночь на 1 января 2008 года Молотков* объявил о начале «года белого террора», после чего интенсивность нападений резко возросла.
Одним из самых резонансных эпизодов стало двойное убийство супружеской пары узбекской национальности в Москве 8 мая 2008 года. В нападении, по данным следствия, принимала участие студентка МГУ Василиса Ковалева, расценившая это преступление как «подарок» на собственный день рождения. Жертвам нанесли множественные ножевые ранения, от которых они скончались на месте и по дороге в больницу.
Переломным моментом в расследовании стало убийство антифашиста Алексея Крылова на Маросейке в марте 2008 года. Один из нападавших, Владислав Тамамшев* (кличка Свинорез), потерял на месте преступления мобильный телефон, что позволило оперативникам выйти на след группировки.
Окончательно личности преступников установили после того, как они выложили в сеть видеозапись расправы над собственным соратником Николаем Мельниковым, заподозренным в сотрудничестве с правоохранительными органами. На кадрах фигуранты исполняли песню «С чего начинается Родина» и наносили удары ножом, пытаясь, по их словам, доказать свою лояльность главарю.
Задержание участников банды прошло 22 июля 2008 года в частном доме в Подмосковье. Операцию проводили сотрудники ФСБ и ГУВД, которые отключили свет и проникли в помещение под видом соседей. При задержании Тамамшев* оказал активное сопротивление, ранив ножом сотрудника спецслужб. В ходе допросов выяснилось, что члены группировки также планировали подрыв электростанции в Сергиевом Посаде, что добавило в дело статью о подготовке теракта и лишило обвиняемых права на суд присяжных.
Приговор огласили 11 июля 2011 года. Пятеро организаторов и наиболее активных участников, включая Льва Молоткова* и Владислава Тамамшева*, получили пожизненные сроки. Остальных фигурантов осудили на сроки от десяти до 23 лет. Единственным, кто избежал реального наказания, стал Сергей Свиридов, получивший условный срок за активное сотрудничество со следствием.
В настоящее время большинство осужденных отбывают наказание в колониях особого режима. В интервью, данных спустя много лет, некоторые из них выражали сожаление о произошедшем, однако лидер банды Молотков* по-прежнему настаивает на невиновности в ряде инкриминируемых эпизодов, заявляя об оговоре. На вопрос о возможности участия в боевых действиях в зоне СВО он ответил отказом, отметив, что готов работать только по гражданской технической специальности.
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