Кровавая банда нулевых услышала приговор в Москве 15 лет назад

11 июля 2026, 11:38

Самая жестокая банда неонацистов нулевых получила приговор 15 лет назад в Москве

Фото: istockphoto/simpson33

В 2011 году Московский окружной военный суд завершил рассмотрение громкого уголовного дела о деятельности экстремистского объединения, входившего в запрещенную в России организацию. На скамье подсудимых оказались 13 человек, которых признали виновными в 27 убийствах и более чем 50 нападениях, совершенных в 2007-2008 годах на территории столицы и области.