Жителя Крыма приговорили к 6,5 года колонии за призывы к ударам по России
Пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю сообщила, что жителя Симферопольского района приговорили к шести с половиной годам колонии за комментарий в соцсети с призывами к ракетным ударам по территории России. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ведомства, речь идет о Руслане Усеинове 1970 года рождения. Следствие установило, что он публиковал сообщения под псевдонимом «Айтмар Айтмаров» на странице одного из интернет-сообществ.
Правоохранители сочли этот комментарий публичным призывом к террористической деятельности. Уголовное дело возбудили по статье 205.2 УК РФ.
Южный окружной военный суд признал Усеинова виновным. Ему назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд отдельно запретил ему в течение двух лет и шести месяцев администрировать сайты, форумы, чаты и интернет-группы. Приговор уже вступил в законную силу.
Статья 205.2 УК РФ предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также за публичное оправдание или пропаганду терроризма. По таким делам наказание может варьироваться в зависимости от обстоятельств, способа распространения информации и наличия отягчающих факторов, в том числе если публикации размещались в интернете.
В последние годы российские правоохранительные органы и суды уделяют повышенное внимание материалам, размещаемым в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-форумах. При этом подобные дела, как правило, сопровождаются не только назначением срока лишения свободы, но и дополнительными ограничениями, связанными с использованием интернета и администрированием онлайн-ресурсов.
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