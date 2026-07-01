Жителя Крыма приговорили к 6,5 года колонии за призывы к ударам по России

01 июля 2026, 09:05

Фото: iStock/OlFedv

Пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю сообщила, что жителя Симферопольского района приговорили к шести с половиной годам колонии за комментарий в соцсети с призывами к ракетным ударам по территории России. Об этом пишет РИА Новости.