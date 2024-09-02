Кровавая бойня в Вологде: Три связанных трупа и два человека в реанимации

Фото: СУ СК по Вологодской области
Тройное убийство в Вологодской области произошло в частном доме поселка Рубцова, в кровавой бойне обвиняют двоих мужчин. ОБ этом сообщает СУ СК по региону 2 сентября.
Тела трех человек, двоих мужчин и женщины, нашли на придомовом участке этим утром. У погибших были связаны руки, сообщают местные жители. Еще два человека, мужчина и женщина, с тяжелыми травмами лежали рядом. Пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, убийцы орудовали ножами.
Ими оказались двое мужчин 35 и 38 лет. Уголовное дело возбудили по двум статьям – тройное убийство и покушение на убийство.
Что именно случилось в доме и почему знакомые устроили кровавую расправу, жертвой которой стали пять человек, еще предстоит выяснить.
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«Лица, причастные к совершению преступлений, установлены сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра», – сообщает следком.
Ими оказались двое мужчин 35 и 38 лет. Уголовное дело возбудили по двум статьям – тройное убийство и покушение на убийство.
Что именно случилось в доме и почему знакомые устроили кровавую расправу, жертвой которой стали пять человек, еще предстоит выяснить.
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Лия Мурадьян