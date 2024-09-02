Кровавая бойня в Вологде: Три связанных трупа и два человека в реанимации

На 14-й день поисков в окрестностях Мармариса было обнаружено тело пропавшей российской туристки. Информагентства Турции рассматривают основную версию: предположительно, женщина потеряла равновесие и сорвалась со скалы во время прогулки в Ульмелере, части Карийской тропы, по которой она пошла гулять. Но местные жители сомневаются в этом и обсуждают различные несоответствия в этом случае.