Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи

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Подросток, проживающий в пригороде Милана Падерно-Дуньяно, призвался в совершении тройного убийства членов своей семьи. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Отмечается, что 17-летний парень сам позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем. Вечером перед убийством, которое произошло в ночь на 1 сентября, родственники отмечали день рождения главы семьи. На празднике также присутствовали другие близкие.
После их ухода в ночь на воскресенье подросток ножом зарезал своих родителей и 12-летнего брата. В настоящее время мотив преступления не ясен. Соседи отзывались о семье положительно.
В ходе допроса подросток также не объяснил свои действия. В беседе со следователями он рассказал, что в течение нескольких дней испытывал недомогание и дискомфорт, его посещали мысли об убийстве, но не связанные в его семьёй.
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После их ухода в ночь на воскресенье подросток ножом зарезал своих родителей и 12-летнего брата. В настоящее время мотив преступления не ясен. Соседи отзывались о семье положительно.
В ходе допроса подросток также не объяснил свои действия. В беседе со следователями он рассказал, что в течение нескольких дней испытывал недомогание и дискомфорт, его посещали мысли об убийстве, но не связанные в его семьёй.
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Анастасия Чинкова