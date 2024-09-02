Суд вынес приговор подростку, убившему 10-летнюю соседку и надругавшемуся над её телом

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Убившего десятилетнюю соседку подростка посадили на девять лет и восемь месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным следствия, девочка возвращалась домой после школьных занятий. За неё увязался её пятнадцатилетний сосед Алан. После этого он убил школьницу и надругался над её мёртвым телом.
Позднее стало известно, что подобные действия он планировал совершить в отношении ещё как минимум двух маленьких девочек.
Решением суда он помещён в воспитательную колонию на срок девять лет и восемь месяцев.
Ранее сообщалось, что московский курьер попытался изнасиловать девочку-инвалида, которая принимала у него заказ. Мужчина утащил её в комнату и начал раздеваться. К счастью, на помощь дочери быстро подоспела мама, которая выгнала мужчину из квартиры.
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Позднее стало известно, что подобные действия он планировал совершить в отношении ещё как минимум двух маленьких девочек.
Решением суда он помещён в воспитательную колонию на срок девять лет и восемь месяцев.
Ранее сообщалось, что московский курьер попытался изнасиловать девочку-инвалида, которая принимала у него заказ. Мужчина утащил её в комнату и начал раздеваться. К счастью, на помощь дочери быстро подоспела мама, которая выгнала мужчину из квартиры.
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Анастасия Чинкова