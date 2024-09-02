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Суд вынес приговор подростку, убившему 10-летнюю соседку и надругавшемуся над её телом

Убившего 10-летнюю соседку подростка посадили на 9 лет и 8 месяцев
02 сентября 2024, 19:50
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Убившего десятилетнюю соседку подростка посадили на девять лет и восемь месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным следствия, девочка возвращалась домой после школьных занятий. За неё увязался её пятнадцатилетний сосед Алан. После этого он убил школьницу и надругался над её мёртвым телом.

Позднее стало известно, что подобные действия он планировал совершить в отношении ещё как минимум двух маленьких девочек.



Решением суда он помещён в воспитательную колонию на срок девять лет и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что московский курьер попытался изнасиловать девочку-инвалида, которая принимала у него заказ. Мужчина утащил её в комнату и начал раздеваться. К счастью, на помощь дочери быстро подоспела мама, которая выгнала мужчину из квартиры.

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Кровавая бойня в Вологде: Три связанных трупа и два человека в реанимации
Двоих мужчин и женщину убили под Вологдой, еще двое в больнице
02 сентября 2024, 20:02

Фото: СУ СК по Вологодской области

Тройное убийство в Вологодской области произошло в частном доме поселка Рубцова, в кровавой бойне обвиняют двоих мужчин. ОБ этом сообщает СУ СК по региону 2 сентября.
Тела трех человек, двоих мужчин и женщины, нашли на придомовом участке этим утром. У погибших были связаны руки, сообщают местные жители. Еще два человека, мужчина и женщина, с тяжелыми травмами лежали рядом. Пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, убийцы орудовали ножами.


«Лица, причастные к совершению преступлений, установлены сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра», – сообщает следком.

Ими оказались двое мужчин 35 и 38 лет. Уголовное дело возбудили по двум статьям – тройное убийство и покушение на убийство.

Что именно случилось в доме и почему знакомые устроили кровавую расправу, жертвой которой стали пять человек, еще предстоит выяснить.

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#следственный комитет
#вологодская область
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Названа причина взрыва в жилом доме в Новороссийске
Житель Новороссийска изготавливал дома горючую жидкость, которая взорвалась
02 сентября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/VeroRo39

Житель Новороссийска пытался самостоятельно изготовить у себя дома легковоспламеняющуюся жидкость, которая в итоге не загорелась, а взорвалась. Версия о взрыве бытового газа не подтвердилась.
Мужчина обладал какими-то первичными познаниями в химии, сообщает телеграм-канал SHOT. У себя дома он смешивал различные ингредиенты, чтобы получить горючую жидкость вроде той, которую принято называть «коктейлем Молотова». Очевидно, его познаний оказалось недостаточно, так как при смешивании химических реагентов в какой-то момент раздался сильный взрыв. Из окон вылетели стёкла, квартира в результате возникшего пожара выгорела полностью.

К счастью, незадачливый химик-пиротехник жил один и в результате взрыва никто, кроме него самого, не пострадал. О своих экспериментах с горючими и, как выяснилось опытным путём, взрывчатыми веществами он рассказал правоохранителям уже в больнице. Сейчас полицейские выясняют, для каких целей мужчине понадобилась легковоспламеняющаяся жидкость.

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#дома
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Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет тюрьмы
02 сентября 2024, 19:37

Фото: iStock/Rawf8

Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерию Мумиджанову, в отношении которого возбуждено дело о взятках, грозит до 15 лет тюремного заключения, штраф и конфискация многомиллионного имущества. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в этот день Следственный комитет сообщил, что генералу вменяется получение взятки в особо крупном размере. Будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ он заключил договор с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе и в зону проведения СВО. За этот контракт на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей он получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

По возбуждённому против него делу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, а также изъятие всего имущества, которое оценивается в более 100 миллионов рублей.

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#ленинградская область
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#штраф
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#взятка
#коррупция
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В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере
02 сентября 2024, 18:55

Фото: istockphoto/blinow61

В Амурской области неподалёку от села Берёзовка произошла трагедия. Восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере, он погиб.
По факту смерти несовершеннолетнего региональная прокуратура и Следственное управление СК РФ по Амурской области проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Будет оценено обеспечение мер безопасности. На место также выезжал исполняющий обязанности прокурора Ивановского района Кирилл Попов.

По предварительным данным, дети играли на россыпях карьера, когда большая масса песка внезапно начала осыпаться. Под завал попал восьмилетний мальчик. Помочь ему не успели, и он задохнулся. Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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#мальчик
#карьера
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Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности
Задержание Муминджанова может быть связано с обмундированием для спецоперации
02 сентября 2024, 18:39

Фото: Минобороны России

СК РФ обвинил заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова в получении многомиллионной взятки.
В чем провинился генерал-майор и что теперь его ожидает, разобралась редакция «Радио 1».

Что известно о Муминджанове

Валерий Муминджанов родился в 1964 году. В 1992 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2003 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Позже Муминджанов занимал руководящие должности по вещевому снабжению военнослужащих, в том числе в Воронеже, где приобрел дорогостоящую собственность. Сейчас законность сделок проверяет Следственный комитет.

В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора. За год до этого он стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны.

За что задержали Муминджанова

2 сентября стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ помогал некоторым фирмам заключать договоры на поставку обмундирования в интересах оборонного ведомства России, в том числе на территорию проведения спецоперации. Сумма сделок составила порядка 1,5 миллиарда рублей. За это он получил откаты в размере свыше 20 миллионов рублей.
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

Многомиллионное имущество генерал-майора

Сотрудники СК РФ нашли в собственности у Муминджанова и его семьи многочисленные объекты недвижимости в Москве, а также в Воронеже. Общая стоимость имущества генерал-майора превысила 120 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка законности его приобретения.

Официально экс-замкомандующий ЛенВО владеет квартирой и внедорожником, стоимость которых не превышает 10 миллионов. Остальные 110 миллионов имущества, которые обнаружил следственный комитет, записаны на военного «иначе», передает Телеграм-канал SHOT.

Кроме того, сын Муминджанова Истам владеет двухкомнатной квартирой в Москве, в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко. Ее стоимость оценивается в 30 миллионов рублей. Также сыну генерал-майора принадлежит автомобиль BMW X1 XDrive.

До 15 лет тюрьмы

Сейчас Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Обвиняемого в махинациях с гумпомощью Украине Кучмеровского задержали в Британии
02 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/Thomasaf

В Великобритании задержали экс-главу Государственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михала Кучмеровского, которого подозревают в махинациях с гуманитарной помощью Украине. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура.
Ранее, в конце августа, сообщалось, что польская прокуратура выдала заочный ордер на арест Кучмеровского, подозреваемого в коррупции. После этого его объявили в розыск.

Отметим, что Кучмеровский был главой агентства с февраля 2021 года по март 2024 года. В это время ведомство было активно вовлечено в доставке гуманитарных грузов Украине. В ноябре 2022 года Кучмеровский был награждён президентом Украины Владимиром Зеленским орденом «За заслуги» III степени.

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#польша
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#коррупция
#великобритания
#задержание
#обвинение
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В фирменном поезде «Таврия» пьяный пассажир избил пенсионерку с инвалидностью
02 сентября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

В фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.
Поездка к морю обратилась для пассажиров люксового поезда настоящим кошмаром, передаёт телеграм-канал Readovka. Нетрезвый попутчик, едва держась на ногах, всячески оскорблял и обзывал их, и вообще вёл себя возмутительно. Тем не менее, когда пожилая женщина пыталась призвать его к порядку, у него хватило сил избить её. Пенсионерка около недели назад перенесла тяжёлую полостную операцию и теперь опасается, что у неё разойдутся швы. Кроме того, дебошир вырвал у неё катетер и пытался разбить телефон.

Самое странное, что, несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники поездной бригады, по словам пострадавшей, ничего не предпринимали для того, чтобы унять хулигана. Более того, они до последнего просили женщину не обращаться в полицию. Однако заявление уже написано, и теперь пенсионерка надеется, что агрессор получит по заслугам.

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#женщина
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Наркодиллер обстрелял сотрудников ФСБ в Дагестане
Наркодилер открыл огонь по сотрудникам ФСБ при задержании в Дагестане
02 сентября 2024, 16:54

Фото: Фотобанк Московской области

В дагестанском Хасавьюрте наркодиллер открыл огонь по сотрудникам ФСБ во время задержания. Об этом 2 сентября сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Сообщается, что 29-летний житель Республики Дагестан проходил по уголовному делу о производстве им сбыте наркотиков. Когда на адрес к подозреваемому прибыли силовики, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Силовики ликвидировали вооруженного наркодиллера. С места происшествия изъяли пистолет и пули. В деталях случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По факту нападения на сотрудников госорганов проходит проверка.

Ранее силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова.

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#пистолет
#происшествия
#дагестан
#фсб
#криминал
#стрельба
#наркотики
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Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
02 сентября 2024, 16:28

Фото: iStock/Yingko

Задержанного за взятку генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова могут арестовать уже во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

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