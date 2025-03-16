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Кровавая расправа в столице: психически больной москвич зарезал брата и ушел из жизни

SHOT: В Москве психически больной мужчина зарезал брата и покончил с собой
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В Москве произошла семейная поножовщина, которая привела к двум смертям. Психически большой мужчина зарезал родного брата, а затем свел счеты с жизнью. Инцидент случился в квартире на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника канала, 37-летний Михаил А., состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, нанёс множественные ножевые ранения 28-летнему брату Соломону Д. Предварительно, осознав произошедшее и находясь в нестабильном эмоциональном состоянии, убийца решил также сам уйти из жизни.

На момент преступления мать братьев отсутствовала дома.

Соседи слышали шум и крики, что заставило их вызвать полицию. Прибыв, сотрудники обнаружили обоих мужчин мертвыми.

На месте работают следователи СКР и медики.

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#москва
В Москве неизвестные обстреляли электричку на МЦД-2
В Москве неизвестные выстрелели по электричке на станции МЦД-2 Трикотажная
16 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/nixki

Вечером 15 марта 2025 года на линии МЦД-2 произошёл инцидент: неизвестные обстреляли электричку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва», который первым опубликовал подробности происшествия, добавив видео с места происшествия.
По данным канала, атака произошла на станции Трикотажная сразу после отправления поезда. В окнах вагонов были обнаружены пробоины, похожие на следы от выстрелов.

Пассажиры оперативно уведомили службу безопасности о случившемся.



На ролике в Telegram-канале видно, как пассажиры рассказывают о произошедшем. Четко стреляющего никто не разглядел — однако есть очевидцы, которые утверждают, что видели пистолет и что причиной для пробоин в окнах стала именно стрельба.

Никто не пострадал. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком. На видео пассажиры пораженно обсуждают, как им повезло, что ни у кого нет травм, и что все живы.

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ДТП произошло в центре Москвы, есть пострадавшие
В ДТП с участием BMW в центре Москвы пострадали шесть человек
15 марта 2025, 22:34

Фото: прокуратура г. Москвы

Шесть человек пострадали в ДТП в центре Москвы, сообщили в столичном Депздраве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что авария произошла на улице Кожевническая.
«…Прибыли бригады скорой медицинской помощи, территориального Центра медицины катастроф. В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей», — сказано в публикации.
Ранее в столичной прокуратуре проинформировали, что BMW на Кожевнической улице выехала на тротуар. Уточнялось о пострадавших пешеходах, а также о признаках опьянения у водителя.

Перед этим стало известно, что количество погибших в ДТП в Рязанской области выросло до четырех человек.

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#россия
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Электропоезд столкнулся с грузовиком на переезде в Ярославской области
15 марта 2025, 22:01

Фото: istockphoto/ru3apr

Электропоезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Ярославской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В транспортной прокуратуре уточнили, что сошла одна колесная пара состава.
«По предварительным данным, 15 марта на перегоне Ваулово — Чебаково (308-й км, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем «Камаз», который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал», — добавили в ведомстве.
В настоящее время проводится проверка. Перед этим стало известно о гибели четырех человек в результате массового ДТП с четырьмя машинами в Рязанской области.

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#мир
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Массовое ДТП из четырех машин произошло в Рязанской области, есть погибшие
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Рязанской области
15 марта 2025, 21:45

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Смертельное ДТП в Рязанской области с участием четырех автомобилей унесло жизни четырех человек. Трагедия произошла на трассе М-5, уточнили в региональной Госавтоинспекции.
«По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации», — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что три человека пострадали, получив различные травмы. В региональной прокуратуре добавили, что в момент ДТП была плохая видимость из-за погоды. Сейчас проводится проверка под контролем ведомства.

Ранее стало известно, как можно себя обезопасить во время шторма.

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#смерть
#рязанская область
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Названа причина смерти собаки актера Джина Хэкмена
People: собака Джина Хэкмена умерла от голода и обезвоживания
15 марта 2025, 20:29

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Собака породы келпи умершего актера Джина Хэкмена скончалась в результате длительного голода и обезвоживания. Об этом пишет издание People, ссылаясь на окружную службу по контролю за животными в Санта-Фе.
Были выдвинуты версии, что семья могла быть отравлена. Животное нашли рядом с хозяйкой, оно находилось в переноске. Специалисты подчеркнули, что изменения в собачьих органах могут быть незаметны на фоне частичной мумификации.

Доказательств травмы, инфекции или же отравления специалисты не нашли.

О смерти Хэкмена сообщили 28 февраля. По словам местного шерифа, следов борьбы обнаружено не было. Позже выяснилось, что жена актера скончалась первой. У нее был хантавирусный легочный синдром.

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