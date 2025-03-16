Кровавая расправа в столице: психически больной москвич зарезал брата и ушел из жизни

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В Москве произошла семейная поножовщина, которая привела к двум смертям. Психически большой мужчина зарезал родного брата, а затем свел счеты с жизнью. Инцидент случился в квартире на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника канала, 37-летний Михаил А., состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, нанёс множественные ножевые ранения 28-летнему брату Соломону Д. Предварительно, осознав произошедшее и находясь в нестабильном эмоциональном состоянии, убийца решил также сам уйти из жизни.
На момент преступления мать братьев отсутствовала дома.
Соседи слышали шум и крики, что заставило их вызвать полицию. Прибыв, сотрудники обнаружили обоих мужчин мертвыми.
На месте работают следователи СКР и медики.
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На момент преступления мать братьев отсутствовала дома.
Соседи слышали шум и крики, что заставило их вызвать полицию. Прибыв, сотрудники обнаружили обоих мужчин мертвыми.
На месте работают следователи СКР и медики.
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Мария Моисеева