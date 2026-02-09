Кровля многоквартирного дома частично обрушилась в Чебоксарах
Правоохранительные органы в Чебоксарах возбудили уголовное дело о халатности после частичного повреждения кровли многоквартирного дома. Об этом сообщила прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале.
Уточняется, что жителей 15 квартир пришлось временно расселить. Они разместились в маневренном фонде, либо у родственников.
Речь идет о доме №6а на улице Короленко, введенном в эксплуатацию в 2007 году. По данным надзорного ведомства, в 2024 году собственники приняли решение о проведении капремонта крыши из-за многочисленных протечек. Однако после обследования проектная организация отказалась готовить проектно-сметную документацию, указав на необходимость реконструкции, а не ремонта.
Повторное обследование, выполненное другой компанией, показало, что выявленные недостатки можно устранить капитальным ремонтом. Тем не менее ни капремонт, ни реконструкцию до сих пор не провели, а договор на работы не заключили. В результате, как отмечает прокуратура, из-за несвоевременных мер произошли прогиб стропильной системы и стоек кровли, появились трещины.
Следователи добавили, что одной из возможных причин частичного обрушения могло стать скопление снега на крыше.
