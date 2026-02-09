Кровля многоквартирного дома частично обрушилась в Чебоксарах

09 февраля 2026, 20:34

Прокуратура открыла дело после частичного обрушения кровли дома в Чебоксарах

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Правоохранительные органы в Чебоксарах возбудили уголовное дело о халатности после частичного повреждения кровли многоквартирного дома. Об этом сообщила прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале.