В элитном детсаду Москвы для усмирения детей использовали физическую силу
Родители воспитанников частного детского сада Friendly Preschool в Коммунарке готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стал инцидент, когда воспитатель силой удерживала ребёнка на кровати во время сна.
Один из таких эпизодов попал на видео. На записи воспитатель фиксирует ребёнка на кровати. Администрация сада объяснила эти действия как специальную методику «тяжёлого одеяла» для детей с повышенной возбудимостью.
Однако родители заявили и о других проблемах: у малышей появляются синяки, на них кричат, а качество питания их не устраивает. На жалобы, по словам родных, руководство не реагирует. После запроса журналистов сеть детских садов уволила воспитательницу.
В Friendly Preschool заявили, что сами обнаружили инцидент по видеозаписям и сообщили родителям. Сейчас семьи планируют перевести детей в другие сады и собирают доказательства для правоохранительных органов.
