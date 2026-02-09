В элитном детсаду Москвы для усмирения детей использовали физическую силу

09 февраля 2026, 19:42

Фото: Istock/Ignatiev

Родители воспитанников частного детского сада Friendly Preschool в Коммунарке готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стал инцидент, когда воспитатель силой удерживала ребёнка на кровати во время сна.