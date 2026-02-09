Под Ростовом электричка протаранила легковушку на переезде

09 февраля 2026, 20:11

В Ростовской области пассажир автомобиля погиб при столкновении с электропоездом

Фото: Istock/Adam Bartosik

В Ростовской области выясняют обстоятельства ДТП с электропоездом и легковым автомобилем. Один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.





Авария произошла 9 февраля днём на переезде между станциями Трубецкая и Целина. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом Зимовники — Ростов.

«По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и ещё один пассажир пострадали», — сообщили в ведомстве.