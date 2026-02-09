Достижения.рф

Под Ростовом электричка протаранила легковушку на переезде

В Ростовской области пассажир автомобиля погиб при столкновении с электропоездом
Фото: Istock/Adam Bartosik

В Ростовской области выясняют обстоятельства ДТП с электропоездом и легковым автомобилем. Один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.



Авария произошла 9 февраля днём на переезде между станциями Трубецкая и Целина. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом Зимовники — Ростов.

«По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и ещё один пассажир пострадали», — сообщили в ведомстве.
Локомотивная бригада и граждане в электропоезде не пострадали. Состав с рельсов не сошёл. Происшествие не повлияло на движение других пассажирских поездов. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии.

Ранее электричка протаранила иномарку в Тверской области.
Ольга Щелокова

