Пациент получил 15 раз ногой по голове в приемном покое больницы и попал в реанимацию

09 февраля 2026, 20:07

Пациент больницы Петербурга оказался в реанимации после нападения

Фото: istockphoto/sudok1

В Санкт-Петербурге пациент одной из больниц оказался в реанимации после нападения другого больного в приемном покое. Об инциденте сообщили в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.