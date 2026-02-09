Пациент получил 15 раз ногой по голове в приемном покое больницы и попал в реанимацию
В Санкт-Петербурге пациент одной из больниц оказался в реанимации после нападения другого больного в приемном покое. Об инциденте сообщили в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, словесный конфликт быстро перерос в драку. Один из участников четыре раза ударил оппонента кулаком и нанес около 15 ударов ногой по голове.
Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и рваные раны лица. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Нападавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники Росгвардии и доставили в полицию.
