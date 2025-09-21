Достижения.рф

Кровля жилого дома загорелась в российском городе

МЧС: На кровле жилого дома в Ельце произошло возгорание
На кровле жилого дома в Ельце, Липецкой области произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.



Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. К тушению привлекли 30 спасателей и девять единиц техники.

Ранее, 21 сентября, МЧС сообщало о пожаре на кровле административного здания в Тюмени. На момент первой информации площадь составляла примерно 400 квадратных метров.

Пожар случился в трёхэтажном здании на улице Эрвье. На месте работали 26 спасателей и девять единиц основной и специальной техники областного главка МЧС. Позднее региональное ведомство объявило, что площадь пожара возросла до 800 квадратных метров, и возгорание ликвидировали.

