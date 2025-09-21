Кровля жилого дома загорелась в российском городе

21 сентября 2025, 22:06

МЧС: На кровле жилого дома в Ельце произошло возгорание

Фото: istockphoto/wirot pathi

На кровле жилого дома в Ельце, Липецкой области произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.