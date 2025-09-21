В Приморье горит склад с хозтоварами: подробности

21 сентября 2025, 11:51

МЧС: В Уссурийске горит склад с хозтоварами на площади 1200 квадратных метров

Фото: istockphoto/Distortion Media

Склад с хозяйственными товарами загорелся в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщили в МЧС России.