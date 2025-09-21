В Приморье горит склад с хозтоварами: подробности
МЧС: В Уссурийске горит склад с хозтоварами на площади 1200 квадратных метров
Склад с хозяйственными товарами загорелся в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщили в МЧС России.
По предварительным данным, огонь охватил около 1,2 тыс. квадратных метров, пострадавших нет.
В тушении задействовали 53 человека, 16 единиц техники и пожарный поезд, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Перед этим сообщалось, что россиян из отелей в Анталье эвакуировали из-за пожаров. Уточнялось, что людей разместили в гостиницах на безопасном расстоянии. Речь идет о возгорании лесного массива.
