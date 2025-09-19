Лесной пожар на курорте в Турции угрожает российским туристам
В пригороде Алании продолжается сильный лесной пожар. Огонь приближается к зоне отелей, где отдыхают российские туристы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предоставленной информации, несколько сотен россиян в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan и Kırbıyık Resort Hotel наблюдают за развитием ситуации. К курортной зоне движется огонь.
Туристы сообщают, что с утра чувствуют едкий запах гари. Дым закрыл всё небо и скрыл солнце. Местные СМИ передают, что из-за мощного ветра пламя быстро распространяется и уже достигло территорий рядом с жилыми районами. Власти эвакуировали людей из нескольких домов. Огонь повредил сады и теплицы.
